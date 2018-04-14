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Evkur Y.Malatyaspor - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...
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EVKUR Y.MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Evkur Y.Malatyaspor - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Evkur Y.Malatyaspor - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Evkur Y.Malatyaspor: Mıchael Pereıra, Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Issam Chebake, Aytaç Kara, Arturo Rafeal Mina Meza

Teknik Direktör: Erol Bulut

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, Emre Akbaba, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Dyanfres Douglas Chagas Matos, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Narinç, Volkan Bayarslan

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Evkur Y.Malatyaspor 1 - Alanyaspor 1
Yeni Malatya'da hedef 3 puan
Alanyaspor 3 - Akhisar Bel. 1
İşte Alanyaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
M.Başakşehir 1 - Evkur Y.Malatyaspor 0
İşte M.Başakşehir - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler
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