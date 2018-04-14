Evkur Y.Malatyaspor - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Evkur Y.Malatyaspor: Mıchael Pereıra, Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Issam Chebake, Aytaç Kara, Arturo Rafeal Mina Meza
Teknik Direktör: Erol Bulut
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Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, Emre Akbaba, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Dyanfres Douglas Chagas Matos, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Narinç, Volkan Bayarslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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