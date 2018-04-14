Denizlispor 0 - Çaykur Rizespor 0
TFF 1.Lig 31. haftasında Denizlispor ile Çaykur Rizespor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Veli Acar, Cenk Güvenç, Taha Can Velioğlu (81' Taşkın İlter), Burak Altıparmak (89' Barış Örücü), Mehmet Akyüz (70' İsmail Haktan Odabaşı), Cihan Özkaymak, Ziya Alkurt, Hasan Kılıç, Alperen Babacan, Leandro Kappel
Teknik Direktör: Hamit Cihan
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Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mauricio Ramos, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Koray Altınay, Galip Güzel (77' Recep Niyaz), Süleyman Koç (83' Oğulcan Çağlayan), Robin Yalçın, Marwane Saadane, Braian Samudio, Vedat Muriqi
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil, Emre Malok
Sarı Kartlar: DK 45: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 59: Ziya Alkurt (Denizlispor), DK 67: Cenk Güvenç (Denizlispor), DK 70: Veli Acar (Denizlispor), DK 76: Taha Can Velioğlu (Denizlispor), DK 86: Koray Altınay (Çaykur Rizespor)
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