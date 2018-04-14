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Yeşil Bursa - Erokspor maç kadroları belli oldu...
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YEŞİL BURSA - EROKSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Yeşil Bursa - Erokspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 31. haftasında Yeşil Bursa ile Erokspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Yeşil Bursa - Erokspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 31. haftasında Yeşil Bursa ile Erokspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Minareli Çavuş Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sinan Özcan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Ekrem Çalışanlar, Berat Jonathan Ustabaşı, Kadir Turhan, Hakan Yavuz, Adem Acar, Ogün Bayrak, İbrahim Ethem Sevinç, Mustafa Emre Can, Yücel Yıldırım, Tuncay Öndel

Teknik Direktör: Hüseyin Hürsoy

Erokspor: Mert Somay, Cerem Talha Dinçer, Behram Zülaloğlu, Barış Güral, Muharrem Öner, Alper Karaman, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Aykut Emre Yakut, Mertkan Güneysu, Engin Berk Nebioğlu, Safa Çağlar

Teknik Direktör: Zafer Turan

Hakem: Sinan Özcan, Kenan Özcan, Akın Karabacak, Murat Demir

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