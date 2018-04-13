Akhisar Bel. 0 - Beşiktaş 3
Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Akhisar Bel. ile Beşiktaş Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.
Akhisar Bel.: Milan Lukac, Kadir Keleş (36' Paulo Henrique), Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko (73' Geoffrey Bia), Serginho Mineiro, Daniel Larsson, Aykut Çeviker, Eray Ataseven, Evgen Seleznyov (60' Bilal Kısa)
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Adriano Correia, Dusko Tosic, Caner Erkin, Ryan Babel, Ricardo Quaresma (81' Domagoj Vida), Atiba Hutchinson, Gary Medel, Anderson Talisca (77' Tolgay Arslan), Alvaro Negredo (78' Mustafa Pektemek)
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık, Serkan Çınar
Goller: DK 3: Ryan Babel (Beşiktaş), DK 20: Alvaro Negredo (Beşiktaş), DK 48: Ryan Babel (Beşiktaş)
Sarı Kart: DK 49: Alvaro Negredo (Beşiktaş)
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