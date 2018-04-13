İstanbulspor 4 - Gaziantepspor 0
TFF 1.Lig 31. haftasında İstanbulspor ile Gaziantepspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 4-0 kazandı.
İstanbulspor: Okan Koçuk, Wellington Nascimento, Mehmet Zeki Çelik, Tuncer Duhan Aksu, Onur Kolay, Halil Yılmaz (77' Aldin Cajic), Kubilay Aktaş, Eslem Öztürk, Zafer Şensoy (64' Halil Çolak), Nemanja Kojic (64' Jean-jacques Bougouhi), Yusuf Serdar Çoban
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, İlker Günaslan (80' Yusuf Erdem), Hüseyin Polat, Deniz Solmaz, Zeki Sinanoğlu, Oktay Aydın, Gökhan Çamur (61' Ahmet Olğun), Mustafa Bayram Çakır, Serhan Yılmaz, Mehmet Sait Üzümcü (61' Harun Enes Nural), Erdal Ahmet Özdemir
Teknik Direktör: Erol Kolcu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Çetin, Cumhur Altay, Baran Eraslan, Bilal Köseoğlu
Goller: DK 19: Nemanja Kojic (İstanbulspor), DK 42: Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), DK 64: Wellington Nascimento (İstanbulspor), DK 74: Halil Çolak (İstanbulspor)
Sarı Kart: DK 53: Serhan Yılmaz (Gaziantepspor)
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