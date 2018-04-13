Akhisar Bel. - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Akhisar Bel. ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Eray Ataseven, Aykut Çeviker, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Yevgen Seleznov, Mustafa Yumlu, Danıel Alexander Larsson, Sergıo Antonıo Borges Junıor, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Gary Alexıs Medel Soto, Atıba Hutchınson, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık, Serkan Çınar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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