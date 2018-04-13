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İstanbulspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...
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İSTANBULSPOR - GAZİANTEPSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

İstanbulspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 31. haftasında İstanbulspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İstanbulspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 31. haftasında İstanbulspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Çetin yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

İstanbulspor: Okan Kocuk, Onur Kolay, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Kubilay Aktaş, Halil Yılmaz, Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Serdar Çoban, Nemanja Kojıc, Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, Tuncer Duhan Aksu

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Gaziantepspor: Serhan Yılmaz, Adnan Karabulut, Mehmet Sait Üzümcü, Zeki Sinanoğlu, Hüseyin Polat, Deniz Solmaz, İlker Günaslan, Oktay Aydin, Erdal Ahmet Özdemir, Gökhan Çamur

Teknik Direktör: Erol Kolcu

Hakem: Alper Çetin, Cumhur Altay, Baran Eraslan, Bilal Köseoğlu

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Samsunspor 0 - İstanbulspor 0
İşte Samsunspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
Gaziantepspor 0 - Adanaspor 3
Gaziantepspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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