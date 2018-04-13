İstanbulspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 31. haftasında İstanbulspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Çetin yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
İstanbulspor: Okan Kocuk, Onur Kolay, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Kubilay Aktaş, Halil Yılmaz, Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Serdar Çoban, Nemanja Kojıc, Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, Tuncer Duhan Aksu
Teknik Direktör: Tamer Avcı
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Gaziantepspor: Serhan Yılmaz, Adnan Karabulut, Mehmet Sait Üzümcü, Zeki Sinanoğlu, Hüseyin Polat, Deniz Solmaz, İlker Günaslan, Oktay Aydin, Erdal Ahmet Özdemir, Gökhan Çamur
Teknik Direktör: Erol Kolcu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Çetin, Cumhur Altay, Baran Eraslan, Bilal Köseoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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