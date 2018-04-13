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Kasımpaşa'nın konuğu Karabükspor
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KASIMPAŞA'NIN KONUĞU KARABÜKSPOR

Kasımpaşa'nın konuğu Karabükspor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.

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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı son 2 deplasman maçında Göztepe ve Bursaspor'u gol yemeden mağlup etmeyi başardı.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 37 puanla 9. sırada girdi.

Kasımpaşa ile Kardemir Karabükspor arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı lacivert-beyazlılar, 2-0 kazanmıştı.

Küme düşmesi kesinleşen teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Kardemir Karabükspor, 8 haftadır galibiyet alamıyor.
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