Osmanlıspor'da tek hedef 3 puan

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Trabzonspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Buz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Nisan Pazartesi günü Ankara'da konuk edecekleri Trabzonspor karşısında şuursuzca futbol sergilemeyeceklerini ve stratejilerini belirlediklerini anlattı.

"Bu maçta risk alacak mısınız?" şeklindeki soruya Buz, "Benim için dengeli risk her zaman önemli. Şuursuzca saldırarak futbol oynamayacağız. Karşınızda sprinter özellikleri bulunan futbolcular var. Trabzonspor çok değerli bir kadroya ve hocaya sahip bir takım. O yüzden stratejilerimizi biliyoruz." cevabını verdi.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynadıkları maçtan 4-3 yenilgiyle ayrıldıklarını hatırlatan Buz, "Orada oynadığımız maç geçti. Ona hiç bakmıyoruz. Şimdi bambaşka bir müsabakaya çıkıyoruz. Bizim açımızdan her şeyden evvel üç puanlık bir maç. Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Ciddi bir müsabaka. Buradan üç puanla çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Biz üç puana odaklanıyoruz"

Maçta üç puan alamamaları halinde takımın durumuyla ilgili soru üzerine İrfan Buz, "İlk önce maçın oynanması gerekiyor. Üç puan olmazsa bölümüne bakmıyorum. Biz üç puana odaklanıyoruz. Önce müsabakalar oynanacak, ondan sonra göreceğiz. Buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Küme düşme hattında 34 puana kadar bir sıkışıklığın söz konusu olduğunu vurgulayan Buz, şöyle devam etti:

"Beş maçlık periyottan dokuz puan çıkardık. Beş maçtan sonra Fenerbahçe'ye kaybettik. İlk devreye göre üç puan daha fazla almışız. Altı tane müsabakamız var. Baktığınız zaman herkes fikstürden bahsediyor ama Gençlerbirliği örneği var. Siz çıkacaksınız ve inanarak müsabakalarınızı alacaksınız."

- "Bu takım ligde kalacaktır"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, teknik kadro olarak görevlerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, "Kesinlikle mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz ve ben inanıyorum bu takım ligde kalacaktır." dedi.

Takımın mevcut durumu nedeniyle bir karamsarlığın olmadığını anlatan Buz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben sadece Trabzonspor maçını düşünüyorum. Biz ekip olarak 8-10 puanlı bir takıma gelmedik. Geldiğimizde bu takımın bir puanı vardı. Ligdeki 2 müsabakadan alınacak 2 galibiyetle takım çok farklı bir konuma gelecek. 34 puana geldiğinizde bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. O yüzden siz inanacak ve çalışacaksınız. Bunun altını da doldurmanız gerekiyor."