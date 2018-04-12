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Denizlispor'da hakem endişesi
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DENİZLİSPOR'DA HAKEM ENDİŞESİ

Denizlispor'da hakem endişesi

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasındaki Çaykur Rizespor maçına hakem Suat Arslanboğa'nın atanmasının camiada endişeye neden olduğu belirtildi.

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Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasındaki Çaykur Rizespor maçına hakem Suat Arslanboğa'nın atanmasının camiada endişeye neden olduğu belirtildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 14 Nisan Cumartesi günü yapılacak Denizlispor-Çaykur Rizespor mücadelesine atanan hakem Suat Arslanboğa'nın, tarafsız maç yöneteceğine dair şüphenin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nın bugün açıkladığı hakem atamaları camiamızda büyük endişe duyulmasına neden olmuştur. Bu hafta oynayacağımız Çaykur Rizespor karşılaşmasının orta hakemi olarak atanan Eskişehir bölgesi hakemi Suat Arslanboğa'nın tarafsız bir maç yöneteceğine dair taraftarlarımızın ciddi şüpheleri bulunmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu, MHK ve ilgili tüm kuruluşların bu yanlıştan acilen dönmesi gerekmektedir. Ligimizin sonuna yaklaşırken final maçı niteliği taşıyan önemli karşılaşmaların aynı saatte oynanması gerektiğini hatırlatırız. Futbolu yönetenlerden yegane beklentimiz, Türk futbolunda adil bir yarışma ortamını sağlamalarıdır."

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