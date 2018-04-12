Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut: Eto'o'yu gündemimizden çıkardık

Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut, Konyasporlu Samuel Eto’o’nun Antalyasporlu futbolcuları araması iddiası ile ilgili, “Bize gelen duyumlarda futbolcularımız aradığı yönünde. İsteğimiz Antalya ve Antalyaspor camiasının artık Eto’o’yu gündemden çıkarmak. Biz Eto’o’yu gündemimizden çıkardık. Tek düşüncemiz Konyaspor karşısında galip gelmek” dedi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut, AS Başkan Şefik Öz ve Genel Müdür Adem Kart, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesini ziyaret etti. Şube Başkanı Şifa Çiçek ve yönetim kurulu tarafın ağırlanan Bulut, taraftarları hafta sonu oynayacakları Konyaspor maçına davet etti.



Kenttin önemli caddelerini bu gece Antalyaspor destek bayrakları ile donatacaklarını belirten Bulut, “Zor bir dönemde yönetimi devraldık. Mali ve takımın bulunduğu nokta da zorluk yaşadık. Mali açıdan düzlüğe çıkmaya başladık. Sezon sonunda tırmanışa çekmeyi bekliyoruz. Hedefimiz sezon sonu hiçbir futbolcunun alacağının kalmaması. Yönetim olarak buna kenetlenmiş durumdayız” dedi.



Antalyasporun zor dönemden geçtiğini hatırlatan Cihan Bulut, “Karabükspor maçında kaybetmek korkusu vardı, fakat Konyaspor maçını kazanacağımıza cani gönülden inanıyorum. Camia olarak Konyaspor maçına kenetlendik. En zor günümüzde üzerine düşeni fazlasıyla yapan futbolcu ve teknik heyete teşekkür ederim. Onlar üzerlerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Bu hafta Konyaspor maçını kazanarak biraz daha rahatlamış olacağız.”



Konyasporlu Eto’o’nun Antalyasporlu futbolcuları araması iddiası üzerine Bulut, “Bize gelen duyumlarda Eto’o’nun futbolcularımızı aradığı yönünde. Önemli bir karşılaşma öncesi doğru bir davranış değil fakat bu konuyu araştırmak federasyona düşer. Benim isteğim Antalya ve Antalyaspor camiasının artık Eto’o’yu gündemden çıkarması. Biz Eto’o’yu gündemimizden çıkardık. Tek düşüncemiz Konyaspor karşısında galip gelmek” diye konuştu.

TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek de ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirtti. Çiçek, “Antalya’da sporun gelişmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Antalyaspor yönetimiyle birlikte proje yapmak istiyoruz. Bunun için her türlü öneriye açığız” dedi.

Ziyaretin ardından Bulut ve Antalyaspor stadında incelemelerde bulundu.