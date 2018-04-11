Karabükspor'da yolsuzluk iddiası soruşturması

Alınan bilgiye göre; kulübün bir önceki yönetiminin, "yolsuzluk" yapıldığı iddiasıyla başvuruda bulunması üzerine yapılan incelemelerin ardından Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla kulübün eski üst yöneticisi H.A'yı gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Karabük Adliyesi'ne getirilen H.A'nın savcılık sorgusu sürüyor.



Kardemir Karabükspor'da kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetiminin 6 Kasım 2017'de istifasının ardından olağanüstü genel kurul kararı alınmış, 3 defa çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurul, 4'üncüde yapılabilmiş ve başkanlığa 11 Aralık 2017'de Ziya Ünsal seçilmişti.



Genel kurulda, Hikmet Ferudun Tankut ve yönetimi ibra edilmeyince yeni yönetim tarafından "yolsuzluk" yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve üst yönetici H.A'nın görevine son verilmişti.



Daha sonra Ünsal ve ekibi de olağanüstü genel kurul kararı almış ve bir daha aday olmamıştı. 21 Şubat'ta yapılan olağanüstü genel kurulda ise bu defa başkanlığa Mehmet Aytekin seçilmişti.



Öte yandan hem sportif hem de ekonomik açıdan zor günler geçiren kırmızı-mavili takımın, bu sezon ligin bitimine 6 hafta kala bir alt lige düşmesi de kesinleşmişti.