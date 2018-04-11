Alper Uludağ, Düğüm Osmanlıspor maçında çözülecek...

Süper Lig'de haftanın kritik karşılaşmasında Gençlerbirliği, kendi sahasında Galatasaray'ı Alper Uludağ'ın uzatmada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Kırmızı siyahlı takımda maçın kahramı olan Alper Uludağ duygularını Radyospor'da paylaştı.

'Elvis'le aramızla güzel bir şakalaşma oldu!'

Sözlerine kaydettiği golü anlatarak başlayan Alper Uludağ, "Elvis Manu birebir de çok etkili bir oyuncu. Antrenmanda da ikimiz zaman zaman bindirmeler yapıyoruz. Antrenmanlarda kendisine; '3 defa gitme, ikisinde bana pas ver' diyorum. Golden sonra; 'Bana pas atmak istemiyordun' dedim. Aramızda güzel bir şakalaşma oldu. Muslera'nın biraz köşeyi kapattığını gördüm. Artık orada şut çekmekten başka düşüncem yoktu. Güzel bir gol oldu" dedi.

'Çalışırsan kazanırsın'

Antrenmanlarda çok çalıştığını ifade eden Alper, "İdmanda çalışmaktan başka bir şey yok! Çalışacaksın ve formayı kapacaksın. Bu hafta iyi bir çalışma oldu. İdmanda çalışan bir şekilde formayı kapıyor. Bu işin kuralı böyle çalışırsan kazanırsın" diye konuştu.

'Galatasaray maçından önce İtalya Milli Takımı'nı izledik'

Galatasaray maçında sabırlı oynadıklarından bahseden 28 yaşındaki futbolcu, Ümit Özat'tan da bahsetti: 28 yaşındaki futbolcu, "Açık vermeden sabırlı ve disiplinli şekilde kontra ataktan golü bulduk. İlk yarıda Deniz'le önemli bir pozisyon yakaladık. Hocanın istediğini uyguladık. Ümit Özat'ın beklentisi çok yüksek. Bizlere bol bol videolar izletiyor. Galatasaray maçından önce İtalya Milli Takımı'nı izledik. İdmanlarda kafasındaki taktikleri deniyor. Sol bek olarak Türkiye'ye geldim. Birkaç maçta stoper olarak görev aldım. Sol bek ve sol stoperde oynuyorum" şeklinde konuştu.

'Düğüm Osmalıspor maçında çözülecek'

Ümit Özat'la ileşimlerinin iyi olduğunu vurgulayan Alper Uludağ, "Ümit Özat'la iletişimimiz çok iyi. 4 maçtır galip gelemiyorduk bundan dolayı bir güvensizlik vardı. Rakiplerimizin kazandığı hafta bizim de kazanmamız lazımdı. Puan alsak bile iyiydi. 3 puan güzel oldu. Bu 3 puanı değerli kılmamız için Kayserispor ve Osmanlıspor maçından 3 puanla dönmemiz lazım. Ligde kalma düğümü Osmanlıspor maçında çözülecek gibi" ifadelerini kullandı.

Olmazsa hayal olur!

Hedeflerini anlatan Alper, Kayserispor maçı hakkında da açıklamalarda bulundu.

Alper, "Bundan 4 yıl önce çok farklı hedeflerim vardı. Şu anda çok farklı. Abartmaya gerek yok. Ben 1-1.5 yıl zor bir dönem geçirdim. Şimdilik yeni hedeflerim var. Takım olarak hedefimiz ligde kalmak. Kişisel olarak tek tük hedeflerim var. Olursa hedeflerime ulaşmış olurum olmazsa da hayal olur. Kayserispor sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Kayserispor evinde güçlü bir takım. Sabırlı ve disipli oynayacağız ve kendi işimize bakacağız" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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