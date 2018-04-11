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TSYD'den Spor Toto Teşkilat Başkanı'na ziyaret
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TSYD'DEN SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANI'NA ZİYARET

TSYD'den Spor Toto Teşkilat Başkanı'na ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Teşkilat Başkanlığında gerçekleşen kabulde, iki taraf yetkilileri, TSYD ve Spor Toto iş birliğinde yeni projelerin üretilmesi, mevcut projelerin hayata geçirilmesi ve hayata dokunan yeni planlamalar konusunda görüş birliğine vardı.

Görüşmenin ardından yetkililer başkanlık binası önünde fotoğraf çektirdi.

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