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Hıncal Uluç'tan kendi gibi çirkin benzetme...
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HINCAL ULUÇ'TAN KENDİ GİBİ ÇİRKİN BENZETME...

Hıncal Uluç'tan kendi gibi çirkin benzetme...

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, gazetesindeki köşesinde kendi karakterine uygun bir çirkinlikte yaptığı benzetme ile Ümit Özat'ı eleştirdi...

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek hem kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı, hem de rakibine şampiyonluk yolunda ağır bir yara verdi. Başkent ekibinde teknik direktör Ümit Özat'ın giyim tarzıyla ilgili spor yorumcusu Hıncal Uluç'tan çok sert bir eleştiri geldi.

Hıncal Uluç, Ümit Özat'ın kıyafetine ne dedi? 

Sabah Gazetesi'nde değerlendirmelerde bulunan Hıncal Uluç şunları söyledi:

"Ümit hocayla ilgili bir tane eleştirim var, çok ciddi bu ama: Kıyafeti. Benim bütün ortaokuldan itibaren çocukluğum ve gençliğim Ankara'da geçti. G.Birliği, Ankara'nın çok özel bir takımıdır. Şimdi o takımın teknik direktörünün kıyafeti, o takımı temsil edecek düzeyde olmalı. Kenarda duran Ümit Özat'ın sırtına ver pazar küfesini, kimse yadırgamaz. Gitsin Yenişehir pazarına, biri çağırır. Ümit hoca bir seyretsin, Türkiye'deki maçları, İngiltere'yi, Fransa'yı, Almanya'yı… Kenarda böyle hamal kılığında duran hoca yok. Hamallığı asla eleştirmiyorum, sırtında küfe taşıyacaksan öyle rahat bir kıyafetin olması lazım. G.Birliği kulübünde kenarda duracak adamın buna hakkı yok. Bu eleştirim."
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4
Leoparlar
11 Nisan 201817:21
İYİ DE SEVGİLİ EDİTÖR BU DOMBİLİ SABAH AKŞAM ŞENOL GÜNEŞİN ŞİVESİ VE KIYAFETİYLE DALGA GEÇMİYORMU SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRECEĞİNE İŞİNE BAKSIN KARASI BASMIYORSA BİR BİLENE DANIŞSIN
3
F.Kaya
11 Nisan 201816:35
Yanlis kelimelerle ifade etmis olabilir ama anafikir olarak doğru bence
2
tgy
11 Nisan 201816:30
doğru demiş
1
Apollo Sakir
11 Nisan 201815:20
Haksizda degil
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