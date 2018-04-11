Hıncal Uluç'tan kendi gibi çirkin benzetme...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek hem kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı, hem de rakibine şampiyonluk yolunda ağır bir yara verdi. Başkent ekibinde teknik direktör Ümit Özat'ın giyim tarzıyla ilgili spor yorumcusu Hıncal Uluç'tan çok sert bir eleştiri geldi.

Hıncal Uluç, Ümit Özat'ın kıyafetine ne dedi?

Sabah Gazetesi'nde değerlendirmelerde bulunan Hıncal Uluç şunları söyledi:



"Ümit hocayla ilgili bir tane eleştirim var, çok ciddi bu ama: Kıyafeti. Benim bütün ortaokuldan itibaren çocukluğum ve gençliğim Ankara'da geçti. G.Birliği, Ankara'nın çok özel bir takımıdır. Şimdi o takımın teknik direktörünün kıyafeti, o takımı temsil edecek düzeyde olmalı. Kenarda duran Ümit Özat'ın sırtına ver pazar küfesini, kimse yadırgamaz. Gitsin Yenişehir pazarına, biri çağırır. Ümit hoca bir seyretsin, Türkiye'deki maçları, İngiltere'yi, Fransa'yı, Almanya'yı… Kenarda böyle hamal kılığında duran hoca yok. Hamallığı asla eleştirmiyorum, sırtında küfe taşıyacaksan öyle rahat bir kıyafetin olması lazım. G.Birliği kulübünde kenarda duracak adamın buna hakkı yok. Bu eleştirim."