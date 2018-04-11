Alkaralar'dan Galatasaray maçında olanlara tepki...

Gençlerbirliği'nin etkili tribün gruplarından Alkaralar yaşanlara sert tepki gösterdi.

Alkaralar'ın açıklama şu şekilde...

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı öncesi gerçekleşen saldırıya ve maç sırasında atılan küfürlü tezahüratlara dair:

Dün takımımız Galatasaray'a karşı bizi çok mutlu eden ve uzun süre etkisinden çıkamayacağımız bir galibiyet almış olsa da hem maç sırasında tribünlerimizden yapılan çirkin tezahürat hem de bu sabah internete düşen bir videoda gördüğümüz saldırı bu zafere ve mutluluğa gölge düşürdü. Gençlerbirliği tribünü, bu ülkede eşi benzeri olmayan bir tribündür; herkesin futbolu bir düşmanlık alanı olarak anlamlandırdığı bir ülkede futbola sadece ve sadece oyun olarak yaklaşan; rakip taraftarı düşman değil kendisi gibi futbol sevdalısı olarak gören; küfür, aşağılama ve hakaret içeren tezahürattan sakınan ve şiddetin her türlüsünü ilk elden reddeden bir kültüre ve anlayışa sahiptir. Bu sayede gittiği tüm deplasmanlarda yerel halk tarafından her daim hoşgörüyle karşılanıp ağırlanırken, herkesin birbirine düşman olduğu şu mide bulandırıcı futbol atmosferinde herkesin sempatiyle yaklaştığı bir tribün olarak kendisine eşsiz bir yer edinmiştir.

Bu nedenle, dün Galatasaray tribünlerinden herhangi bir küfür, hakaret veya aşağılayıcı tezahürat yükselmezken bizim tribünlerimizin rakip tribüne yönelik küfürlü tezahürata girişmesi Gençlerbirliği tribünleri ve taraftarlık kültürü açısından düşündürücüdür. Takım kendi yarı sahasına hapsolmuş durumdayken, dolayısıyla taraftar desteğine hiç olmadığı kadar muhtaçken maçı bırakıp rakip tribünle neden polemiğe girilir ve ilerleyen haftalarda taraftar desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacı olacağı bir dönemde ceza alarak takımı yalnız bırakma riski nasıl göze alınır, gerçekten anlamakta zorlanıyoruz. Dün o tribünde yıllardır şahit olunmayan bir şekilde topluca küfürlü tezahürat edilmesi kendisine Gençlerbirlikli diyen herkes için yüz kızartıcı olmalıdır, esef ve kaygı vermelidir.

Gençlerbirliği bu futbol ortamında her şeyi kaybedebilir: bugün Galatasaray'a yenilebilir, yarın küme düşebilir ama şu zehirli futbol ikliminde Gençlerbirliği’ni Gençlerbirliği yapan değerlerinden vazgeçemez. Bugün internete düşen video ile haberdar olduğumuz saldırı, Gençlerbirliği tribününün tümüne mal edilemeyecek ve Gençlerbirliği değerlerini kavrayamamış birkaç kişinin başının altından çıkmış olsa da biz Alkaralar olarak başta saldırıya uğrayan arkadaşlar olmak üzere tüm Galatasaraylı taraftarlardan özür diliyoruz. Büyük bir utanç ve üzüntü içerisindeyiz. Yalnızca destekledikleri takımın formasını giyen ve aynı bizler gibi stad çevresinden tribünlerine doğru yol alan rakip taraftara uygulanan şiddet asla kabul edilemez. Futbol gerilimin, düşmanlığın ve şiddetin değil; oyunun, barışın ve dostluğun buluşma alanı olmalıdır. Bizim Alkaralar olarak bundan sonraki dileğimiz böyle bir olayın bir daha yaşanmamasıdır.

Alkaralar