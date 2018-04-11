Tayfun Türkmen, Nijerya yolunda...

Türk futbolu, yurtdışına açılmaya devam ederken bu kez çok dikkat çekecek bir transfer gerçekleşti. Daha önce Gana ve Etiyopya gibi Afrika ülkelerinde takım çalıştıran Teknik Direktör Tayfun Türkmen, Nijerya Premier Lig takımlarından Heartland ile anlaşma sağladı. 20 takımlı ligde 18.sırada yer alan ve düşmeme mücadelesi veren ekiple el sıkışan Türkmen, imzayı atmak için Nijerya'ya gitti. Büyük çekişmeye sahne olan ligde lider ile sonuncu arasında 15 puan fark bulunurken, Türkmen'in yeni takımı Heartland ise lig sonuncusunun 3 puan üzerinde liderin ise 13 puan gerisinde bulunuyor.

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