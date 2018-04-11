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Ziraat Bankası, Belogorie Belgorod’u elinden kaçırdı
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ZİRAAT BANKASI, BELOGORİE BELGOROD’U ELİNDEN KAÇIRDI

Ziraat Bankası, Belogorie Belgorod’u elinden kaçırdı

CEV Kupasında ülkemizi temsil eden Ziraat Bankası, final rövanş karşılaşmasında Rusya temsilcisi Belogorie Belgorod ile karşı karşıya geldi.

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CEV Kupasında ülkemizi temsil eden Ziraat Bankası, final rövanş karşılaşmasında Rusya temsilcisi Belogorie Belgorod ile karşı karşıya geldi.

Başkent Voleybol Salonunda oynanan karşılaşmayı Belogorie Belgorod 3-2 kazandı. Karşılaşmanın setleri 25-21 26-24, 26 -28,  21-25, 11-15 Belogorie Belgorod lehine sonuçlandı.

CEV Kupasını kazanan Belogorie Belgorod’a kupasını CEV Asbaşkanı Banu Can Schurmann takdim etti. Birinci olan Belogorie Belgorod’un madalyalarını TVF Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş verdi.

 Kupa’da önemli galibiyetler elde ederek finalde rakibine mağlup olan Ziraat Bankasına madalyalarını Avrupa Kupaları Komisyon Üyesi Nilüfer Shimnsky verdi.

MVP ödülüne Ulaş Kıyak’a Denizbank Bölge Müdürü Tufan Ergür takdim etti.

 

SALON: Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Georgios Georgouleas (Yunanistan) – Zdenek Grabovsky (Çekya)

SETLER: 25-21 26-24, 26 -28,  21-25, 11-15

SÜRE: 2 saat 11 dakika (27,31,30, 27,16)

Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Oleg Antonov, Dawid Konarski, Emre Savaş, Bartosz Kurek, Koray Şahin (Volkan Döne(L) Vojin Cacic)

Belogorie Belgorod: Sergey Grankin, Nikolov Nikolay, Sergey Tetyhkhin, Konstantin Bakun, Dmitriy Muserskiy, lan Iereshchenko (Alexey Obmochaev (L), Roman Poroshin, Alexander Safonov)

 

 

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