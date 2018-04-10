﻿
Arda Çakmak, Özgür Radyo'da soruları yanıtlayacak...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ARDA ÇAKMAK, ÖZGÜR RADYO'DA SORULARI YANITLAYACAK...

Arda Çakmak, Özgür Radyo'da soruları yanıtlayacak...

Gençlerbirliği Başkan adaylığını açıklayan Arda Çakmak, Özgür Radyo'da süreci değerlendirecek....

531 Okunma

Gençlerbirliği eski yöneticisi ve Mayıs ayında yapılacak kongrede adaylığını açıklayan Arda Çakmak, Saat 16:00'da Radyo Özgür'ün konuğu olacak.

Gençlerbirliği'nde yaşananları ve kongre sürecini değerlendirecek Arda Çakmak'ın göreve geldiğinde yapmayı planladıklarını da anlatması bekleniyor. 

Radyo Özgür'ü FM Kanalı 108.0 frekansından ya da internetten http://www.radyoozgur.com.tr/ adresinden dinleyebilirsiniz.

 

 
Gençler'den büyük çıkış
4
Özat: Kalan maçlardan 9-10 puan istiyoruz..
Gecenin kahramanı konuştu...
2
Murat Cavcav: Farklı da kazanabilirdik ama...
4
Gençlerbirliği son dakikada muhteşem bir 3 puanı kaptı...
Gençlerbirliği - Galatasaray maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿