Gençler'den büyük çıkış

Spor Toto Süper Lig'de ilk 11 haftalık periyotta 8 puan toplayan Gençlerbirliği, ikinci yarının aynı döneminde 16 puanı hanesine yazdırdı ve bu süreçte en fazla puan artışı yaşayan ekip oldu.

Ligde ilk 11 haftayı 8 puan ve averajla son sırada geçen Gençlerbirliği, ikinci yarının aynı döneminde 16 puan elde etti. Başkent temsilcisi, iki devrenin 11 haftalık periyodunda 8 puanlık artış ile performansını en fazla yükselten ekip olarak dikkati çekti.

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Beşiktaş ile Fenerbahçe, söz konusu süreçte ilk yarıdaki puanlarını geçerken, Galatasaray ilk devreye göre geride kaldı. Medipol Başakşehir'in elde ettiği puan ise değişmedi.

Performansını yükselten takımlar sıralamasında Gençlerbirliği'ni 6 puanlık artışla Kasımpaşa, 5'er puanla Antalyaspor ve Beşiktaş, 4 puanla Fenerbahçe, 3'er puanla Atiker Konyaspor, Osmanlıspor ve Trabzonspor ile 1 puanla Evkur Yeni Malatyaspor izledi.

İlk 11 haftada 23 puan toplayan Medipol Başakşehir, ikinci devrenin ilk 11 maçında da aynı puana ulaştı.

- En fazla düşüş yaşayanlar

Ligde ilk 11 müsabakada 17 puan elde eden Bursaspor, ikinci yarının aynı sürecinde sadece 8 puan alabildi.

Bursaspor'un ardından en fazla düşüş yaşayan ekipler, 8 puan daha az toplayan Kayserispor ve ilk yarıdaki performansının 7 puan gerisinde kalan Göztepe oldu.

Bu 3 ekip dışında Kardemir Karabükspor (-5), Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray (-4), Teleset Mobilya Akhisarspor (-2) ve Aytemiz Alanyaspor (-1), ilk devreye göre ikinci yarının 11 haftalık periyodunda daha az puan topladı.

Ligdeki takımların ikinci devrenin 11 haftalık periyodunda topladıkları puanlar, ilk 11 maçta elde ettikleri puanlar ve bunların farkları şöyle:

