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Karabükspor’un küme düşmesi kesinleşti
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KARABÜKSPOR’UN KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

Karabükspor’un küme düşmesi kesinleşti

Spor Toto Süper Lig'den bir alt lige düşen ilk takım belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'den bir alt lige düşen ilk takım belli oldu.

Bitime 6 hafta kala 12 puanla son sırada yer alan Kardemir Karabükspor, Süper Lig'e veda etti 

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