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Gecenin kahramanı konuştu...
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GECENİN KAHRAMANI KONUŞTU...

Gecenin kahramanı konuştu...

Maç sonrası Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü atan Alper Uludağ konuştu. 

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Başkent'te gecenin yıldızı Alper Uludağ'ydı. Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Galatasaray Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda 1-0 yenerken maçın tek golü Alper'den geldi.

Gençlerbirliği, Galatasaray'ı Alper Uludağ'ın 90+2'de attığı golle 1-0 mağlup etti.

Maç sonrası Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü atan Alper Uludağ konuştu. 

Alper, "Takım olarak çok mutluyuz. Golü attığım için tabii ki mutluyum ama önemli olan puan ya da puanlar alabilmekti. Rakiplerimizin de hepsi yendi. Dört maçtır puan alamıyorduk ve iyi futbol oynamıyorduk. Hiçbir şey daha netleşmedi. Yarından itibaren Kayserispor maçına odaklanmalıyız. Valla bayağı uzun mesafeden geliyorum galiba. İdmanda da bana 'Hep gel' der Manu. Bence çalı
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