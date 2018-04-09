Gecenin kahramanı konuştu...

Başkent'te gecenin yıldızı Alper Uludağ'ydı. Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Galatasaray Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda 1-0 yenerken maçın tek golü Alper'den geldi.
Gençlerbirliği, Galatasaray'ı Alper Uludağ'ın 90+2'de attığı golle 1-0 mağlup etti.
Maç sonrası Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü atan Alper Uludağ konuştu.
Alper, "Takım olarak çok mutluyuz. Golü attığım için tabii ki mutluyum ama önemli olan puan ya da puanlar alabilmekti. Rakiplerimizin de hepsi yendi. Dört maçtır puan alamıyorduk ve iyi futbol oynamıyorduk. Hiçbir şey daha netleşmedi. Yarından itibaren Kayserispor maçına odaklanmalıyız. Valla bayağı uzun mesafeden geliyorum galiba. İdmanda da bana 'Hep gel' der Manu. Bence çalı
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.