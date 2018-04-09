Gençlerbirliği son dakikada muhteşem bir 3 puanı kaptı...

Gençlerbirliği 1 - Galatasaray 0
Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Alper Uludağ, Florentin Pogba, Zeki Yavru, Luccas Claro, Stephane Sessegnon (90' Abdul Khalili), Kamal Issah (46' Ahmet Oğuz), Elvis Manu, Jailton Paraiba, Deniz Yılmaz (61' Aleksandar Scekic)
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Serdar Aziz, Sofiane Feghouli, Fernando Reges, Selçuk İnan (79' Ryan Donk), Younes Belhanda (60' Eren Derdiyok), Garry Rodrigues (69' Sinan Gümüş), Bafetimbi Gomis
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Alper Ulusoy
Gol: DK 90: Alper Uludağ (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: DK 45: Mariano Filho (Galatasaray), DK 48: Maicon Roque (Galatasaray), DK 57: Jailton Paraiba (Gençlerbirliği), DK 66: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 81: Sinan Gümüş (Galatasaray)
Fikstürü - Puan Durumu
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