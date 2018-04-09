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Şampiyonluk bu sene de Ankara'dan...
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ŞAMPİYONLUK BU SENE DE ANKARA'DAN...

Şampiyonluk bu sene de Ankara'dan...

Voleybolda Efeler Ligi play-off final etabı 4. maçında Halkbank, Arkas Spor'u 3-1 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyon oldu.

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Voleybolda Efeler Ligi play-off final etabı 4. maçında Halkbank, Arkas Spor'u 3-1 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyon oldu.

Detaylar az sonra...
 

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