Balıkesirspor Baltok 2 - Denizlispor 1
TFF 1.Lig 30. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Denizlispor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-1 kazandı.
Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Oğuz Yılmaz, Doğa İşeri (46' Furkan Çil), Uğur Aygören, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Bülent Cevahir, Abdulkadir Özgen (87' Steve Beleck), Burak Çalık (80' Sedat Şahintürk), Mahatma Otoo
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Cihan Özkaymak (90' Darko Lazic), Cenk Güvenç, Taha Can Velioğlu, Burak Altıparmak (78' Berkan Afşarlı), Ismail Aissati, Hasan Kılıç, Alperen Babacan, Mehmet Akyüz, Ziya Alkurt, Leandro Kappel (65' Barış Örücü)
Teknik Direktör: Hamit Cihan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Birincioğlu, Serkan Gençerler, Gökmen Olgaç, Caner Ak
Goller: DK 8: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok), DK 19: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), DK 42: Cenk Güvenç (Denizlispor)
Sarı Kartlar: DK 41: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 51: Leandro Kappel (Denizlispor), DK 55: Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor Baltok), DK 67: Ziya Alkurt (Denizlispor), DK 68: Cenk Güvenç (Denizlispor)
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