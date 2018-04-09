Gençlerbirliği - Galatasaray maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Sıarheı Palıtsevıch, Kamal Issah, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Luccas Claro Dos Santos, Alper Uludağ, Peıle Florentın Pogba, Zeki Yavru, Jaılton Lourenço Da Sılva, Stephane Sessegnon, Deniz Yılmaz
Teknik Direktör: Ümit Özat
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Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Fatih Terim
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Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Alper Ulusoy
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