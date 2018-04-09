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Balıkesirspor Baltok - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BALIKESİRSPOR BALTOK - DENİZLİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Balıkesirspor Baltok - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 30. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Balıkesirspor Baltok - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Balıkesirspor Baltok - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 30. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Burak Çalık, Doğa İşeri, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak, Leandro Deyrınıo Kappel, Mehmet Akyüz, Burak Altıparmak, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, Ismail Aissati, Zeki Ayvaz

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Hakem: Bülent Birincioğlu, Serkan Gençerler, Gökmen Olgaç, Caner Ak

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