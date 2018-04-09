Balıkesirspor Baltok - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Balıkesirspor Baltok - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 30. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Burak Çalık, Doğa İşeri, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak, Leandro Deyrınıo Kappel, Mehmet Akyüz, Burak Altıparmak, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, Ismail Aissati, Zeki Ayvaz
Teknik Direktör: Hamit Cihan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Birincioğlu, Serkan Gençerler, Gökmen Olgaç, Caner Ak
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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