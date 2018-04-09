﻿
Trabzonspor'dan Eskişehirspor'a dava! Erkan Zengin...
﻿
Site İçi Arama
﻿

TRABZONSPOR'DAN ESKİŞEHİRSPOR'A DAVA! ERKAN ZENGİN...

Trabzonspor'dan Eskişehirspor'a dava! Erkan Zengin...

Trabzonspor’da 2014-15 sezonunda Eskişehirspor’dan transfer edilen ve 1 sezon sonra yeniden eski kulübüne gönderilen Erkan Zengin için bordo mavili kulüp Eskişehirspor’a dava açtı.

578 Okunma

Trabzonspor’da 2014-15 sezonunda Eskişehirspor’dan transfer edilen ve 1 sezon sonra yeniden eski kulübüne gönderilen Erkan Zengin için bordo mavili kulüp Eskişehirspor’a dava açtı.

Trabzonspor, Eskişehirspor'dan transfer edip bir yıl sonra geri sattığı Erkan Zengin’in transferi nedeniyle dava açtı. Bordo Mavili kulüp iki taraf arasındaki sözleşme gereğince 400 Bin Euro’nun ödenmediği iddiasıyla davacı oldu.

Açılan dava sonrası Eskişehirspor’un davaya cevap vermemesi üzerine Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından dava kabul edildi. Trabzonspor gerekçeli kararı beklemeye geçti.

(61 Saat)

 
Trabzonspor'un eski hocasına şok!
Çaykur Rizespor 4 - Eskişehirspor 1
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Muharrem Usta göz yaşlarını tutamadı!
Trabzonspor 4 - Kayserispor 0
Trabzonspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿