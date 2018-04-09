Trabzonspor'dan Eskişehirspor'a dava! Erkan Zengin...

Trabzonspor’da 2014-15 sezonunda Eskişehirspor’dan transfer edilen ve 1 sezon sonra yeniden eski kulübüne gönderilen Erkan Zengin için bordo mavili kulüp Eskişehirspor’a dava açtı.
Trabzonspor, Eskişehirspor'dan transfer edip bir yıl sonra geri sattığı Erkan Zengin’in transferi nedeniyle dava açtı. Bordo Mavili kulüp iki taraf arasındaki sözleşme gereğince 400 Bin Euro’nun ödenmediği iddiasıyla davacı oldu.
Açılan dava sonrası Eskişehirspor’un davaya cevap vermemesi üzerine Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından dava kabul edildi. Trabzonspor gerekçeli kararı beklemeye geçti.
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