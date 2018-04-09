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Trabzonspor'un eski hocasına şok!
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TRABZONSPOR'UN ESKİ HOCASINA ŞOK!

Trabzonspor'un eski hocasına şok!

Japonya Milli Futbol Takımı, Bosna Hersekli teknik adam Vahid Halilhodzic'in görevine son verdi.

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Japonya Milli Futbol Takımı, Bosna Hersekli teknik adam Vahid Halilhodzic'in görevine son verdi.

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima, Halilhodzic ile iletişim problemi yaşadıkları ve Bosna Hersekli çalıştırıcının oyuncularla arasındaki güveni kaybettiği için yolları ayırma kararı alındığını bildirdi.

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na iki ay kala Halilodzic'in görevine son veren Japonya'da teknik direktörlük görevine Japon Akira Nishino getirildi.

Japonya, Dünya Kupası'nda Polonya, Kolombiya ve Senegal ile H Grubu'nda yer alıyor.

2015'te Japonya'nın başına geçen 65 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor'da da görev yapmıştı.

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