TFF Yöneticisi Ahmet Gökçek: Piero'ya güvenmiyorum...

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gökçek, Fenerbahçe - Osmanlıspor maçının ardından sert açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşu sert sözlerle eleştiren Gökçek, Skrtel'in kaydettiği golün nizami olmadığını ve ortaya koyulan pieroya güvenmediğini belirtti.

Ahmet Gökçek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"FENERBAHÇE YARIŞTAN KOPMASIN DİYE..."

"En ilginç olan olay şu; Fenerbahçe Stadı’nda çizgi kamerası var. Her maçta izliyoruz. Bugün yayıncı kuruluş neden çizgi kamerasından pozisyonu canlı yayında göstermedi? En büyük soru işareti budur. Çünkü offline yayında topun içeride olduğunu hepimiz akşam seyredeceğiz. Sebebi sadece bu. Neden canlı yayında göstermiyorsun? Her pozisyonu gösteren Beinsports neden bu pozisyonu canlı yayında göstermedi. Kale çizgisinde olmayan bir hakem bu golü göremez. Orta hakem golü vermiyor, yan hakem veriyor. Ben pieroya falan inanmıyorum. Bugün yayıncı kuruluşun canlı yayında pozisyonu göstermemesi, gol olmadığının ne büyük göstergesidir.

İtiraz etseniz ne fark eder? Bir taraftan can çekişen bir takım var diğer taraftan Fenerbahçe’nin yukarıyla kopmaması için bilinçli yapılan bir olay bu.

Maçın genelinde tartışılacak bir pozisyon yoktu. Maalesef Cevdet Hoca, daha önce Galatasaray maçında da Numan’ın golünü vermemişti. Bugün de aynı şekilde… Geçen sene burada elden atılan bir gol vardı. Büyük kulüplerin buna ihtiyacı yok. Her bakımdan bu kadar üstünseniz maçı sahada hak ederek kazanmalısınız.

Bugün Osmanlıspor gösterdiği mücadeleyi gösterdiği sürece ligde kalacağını düşünüyorum. Gençlerbirliği de ligde kalacaktır."