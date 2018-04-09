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Medipol Başakşehir'de şok!
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE ŞOK!

Medipol Başakşehir'de şok!

Medipol Başakşehir'in İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Medipol Başakşehir'in İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan'da Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan maçta sakatlanan İtalyan futbolcunun sağ ayak bileğinde bağ yaralanması olduğu bildirildi.

Stefano Napoleoni'nin tedavisinin yaklaşık 4 hafta süreceği aktarıldı.

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