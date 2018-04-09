Ziraat Bankası kupa için sahaya çıkacak

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali rövanş maçında 10 Nisan Salı günü Rusya'nın Belogorie takımını konuk edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Yunanistan Voleybol Federasyonundan Georgios Georgouleas yönetecek, yardımcılığını ise Çekya’dan Zdenek Grabovsky yapacak.
Rusya'daki ilk karşılaşmayı 3-0 kaybeden Ziraat Bankası, salondan 3-0 veya 3-1 galip ayrılması halinde maçı altın sete taşıyabilecek.
Ziraat Bankası'nın takım kaptanı Ulaş Kıyak, yaptığı açıklamada, finalde güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceklerini belirtti.
Rusya'daki ilk maçta rakibin ataklarına engel olamadıklarını anlatan Ulaş, "Yarın Başkent Voleybol Salonu'nda taraftarların desteğiyle maçı altın sete taşıyıp kupayı kaldırmak istiyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Rakibimizi yenebilecek güçteyiz. Maça en iyi şekilde odaklanıp iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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