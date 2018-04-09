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Paris-Roubaix: Kalbi duran Michael Goolaerts kurtarılamadı
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PARİS-ROUBAİX: KALBİ DURAN MİCHAEL GOOLAERTS KURTARILAMADI

Paris-Roubaix: Kalbi duran Michael Goolaerts kurtarılamadı

Fransa'daki bisiklet yarışı, büyük bir trajediye sahne oldu. 23 yaşındaki sporcu Michael Goolaerts hayatını kaybetti.

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Belçikalı Goolaerts, Paris – Roubaix yarışında karıştığı kazanın ardından yerde kaldı. Kalp krizi geçiren Goolaerts halikopterle hastaneye kaldirildi. Ancak 23 yaşındaki sporcu tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Goolaerts"in ölümünü takımı Verenda's Willems Crelan duyurdu. İki yil önce, bir başka Belçikali bisikletçi, Daan Myngheer, Korsika'daki yarış sırasında hayatını kaybetmişti.

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