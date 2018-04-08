Fenerbahçe 2 - Osmanlıspor 0
Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Fenerbahçe ile Osmanlıspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Josef De Souza, Mehmet Topal, Alper Potuk (46' Mathieu Valbuena), Nabil Dirar, Roberto Soldado (75' Fernandao), Giuliano (90' Elif Elmas)
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Ceyhun Gülselam (89' Mehmet Güven), Musa Çağıran (64' Tortol Lumanza Lembi), Adrien Regattin, Serdar Gürler, Aminu Umar (70' Sokol Cikalleshi), Mehmet Batdal
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Mustafa Öğretmenoğlu
Goller: DK 55: Martin Skrtel (Fenerbahçe), DK 60: Roberto Soldado (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 42: Nabil Dirar (Fenerbahçe), DK 45: Musa Çağıran (Osmanlıspor), DK 62: Muhammed Bayır (Osmanlıspor)
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