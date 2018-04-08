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Fenerbahçe 2 - Osmanlıspor 0
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FENERBAHÇE 2 - OSMANLISPOR 0

Fenerbahçe 2 - Osmanlıspor 0

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Fenerbahçe ile Osmanlıspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

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Fenerbahçe 2 - Osmanlıspor 0

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Fenerbahçe ile Osmanlıspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Josef De Souza, Mehmet Topal, Alper Potuk (46' Mathieu Valbuena), Nabil Dirar, Roberto Soldado (75' Fernandao), Giuliano (90' Elif Elmas)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Ceyhun Gülselam (89' Mehmet Güven), Musa Çağıran (64' Tortol Lumanza Lembi), Adrien Regattin, Serdar Gürler, Aminu Umar (70' Sokol Cikalleshi), Mehmet Batdal

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Mustafa Öğretmenoğlu

Goller: DK 55: Martin Skrtel (Fenerbahçe), DK 60: Roberto Soldado (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 42: Nabil Dirar (Fenerbahçe), DK 45: Musa Çağıran (Osmanlıspor), DK 62: Muhammed Bayır (Osmanlıspor)

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