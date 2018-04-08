Altınordu 1 - Ümraniyespor 2
TFF 1.Lig 30. haftasında Altınordu ile Ümraniyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 2-1 kazandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Hasan Hatipoğlu, Barış Alıcı, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Deniz Vural (73' Kerim Avcı), Erdoğan Yeşilyurt (84' Enis Durak), Serkan Göksu, Alican Özfesli (86' Muhammed Rıdvan Özdemir), Mirkan Aydın
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Cleyton (79' Bulut Kaya), İbrahim Akdağ, Andreas Vasilogiannis (86' Samet Asatekin), Timur Temeltaş, Dimitar Rangelov, Serdar Özbayraktar (57' Jean-armel Drole)
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Suat Arslanboğa, Serdar Diyadin, Samet Çavuş, Alper Çetin
Goller: DK 15: Dimitar Rangelov (Ümraniyespor), DK 54: Mirkan Aydın (Altınordu), DK 71: Cleyton (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: DK 32: Mücahit Albayrak (Ümraniyespor), DK 72: Hasan Hatipoğlu (Altınordu), DK 74: Merthan Açıl (Ümraniyespor), DK 90: Mirkan Aydın (Altınordu), DK 90: Jean-armel Drole (Ümraniyespor)
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