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İşte Fenerbahçe - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE FENERBAHÇE - OSMANLISPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Fenerbahçe - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Fenerbahçe - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Fenerbahçe - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 28. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Alper Potuk, Nabıl Dırar, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Roberto Soldado Rıllo

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Musa Çağıran, Amınu Umar, Serdar Gürler, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Mehmet Batdal, Ceyhun Gülselam, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Mustafa Öğretmenoğlu

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