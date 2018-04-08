İşte Fenerbahçe - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Fenerbahçe - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 28. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Alper Potuk, Nabıl Dırar, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Roberto Soldado Rıllo
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Musa Çağıran, Amınu Umar, Serdar Gürler, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Mehmet Batdal, Ceyhun Gülselam, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Mustafa Öğretmenoğlu
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