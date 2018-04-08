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Alanyaspor 3 - Akhisar Bel. 1
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ALANYASPOR 3 - AKHİSAR BEL. 1

Alanyaspor 3 - Akhisar Bel. 1

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Alanyaspor ile Akhisar Bel. Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Alanyaspor 3-1 kazandı.

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Alanyaspor 3 - Akhisar Bel. 1

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Alanyaspor ile Akhisar Bel. Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 3-1 kazandı.

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Welinton Silva (74' Barış Başdaş), Giorgos Tzavellas, Giannis Maniatis (63' Taha Yalçıner), Lucas Villafanez, Junior Fernandes, Isaac Sackey, Emre Akbaba, Dyanfres Douglas (63' Efecan Karaca)

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Akhisar Bel.: Milan Lukac, Dany Nounkeu (76' Paulo Henrique), Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko (46' Bilal Kısa), Serginho Mineiro, Daniel Larsson, Olcan Adın (46' Onur Ayık), Muğdat Çelik, Evgen Seleznyov

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler

Goller: DK 25: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 44: Junior Fernandes (Alanyaspor), DK 90: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 90: Muğdat Çelik (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 11: Junior Fernandes (Alanyaspor), DK 17: Muğdat Çelik (Akhisar Bel.), DK 22: Welinton Silva (Alanyaspor), DK 55: Caner Osmanpaşa (Akhisar Bel.), DK 59: Haydar Yılmaz (Alanyaspor), DK 84: Lucas Villafanez (Alanyaspor)

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