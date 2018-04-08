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Bursaspor 0 - Kasımpaşa 1
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BURSASPOR 0 - KASIMPAŞA 1

Bursaspor 0 - Kasımpaşa 1

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Bursaspor ile Kasımpaşa Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kasımpaşa 1-0 kazandı.

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Bursaspor 0 - Kasımpaşa 1

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Bursaspor ile Kasımpaşa Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 1-0 kazandı.

Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı, William Troost-ekong, Jires Kembo-ekoko (85' Sinan Bakış), Dzon Delarge (45' Yusuf Erdoğan), Mikel Agu, Abdullahi Shehu, Moussa Sow (75' Kubilay Kanatsızkuş), Bogdan Stancu

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Kasımpaşa: Eray Birniçan, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet (85' İlhan Depe), Samuel Eduok (90' Syam Ben Youssef), Bernard Mensah (67' Ahmed Ildiz), Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Serkan Tokat

Gol: DK 31: Trezeguet (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: DK 33: Kenneth Omeruo (Kasımpaşa), DK 55: Moussa Sow (Bursaspor), DK 80: David Pavelka (Kasımpaşa)

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