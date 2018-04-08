Bursaspor 0 - Kasımpaşa 1
Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Bursaspor ile Kasımpaşa Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 1-0 kazandı.
Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı, William Troost-ekong, Jires Kembo-ekoko (85' Sinan Bakış), Dzon Delarge (45' Yusuf Erdoğan), Mikel Agu, Abdullahi Shehu, Moussa Sow (75' Kubilay Kanatsızkuş), Bogdan Stancu
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
Haberleri İstatistikleri
Kasımpaşa: Eray Birniçan, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet (85' İlhan Depe), Samuel Eduok (90' Syam Ben Youssef), Bernard Mensah (67' Ahmed Ildiz), Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Serkan Tokat
Gol: DK 31: Trezeguet (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 33: Kenneth Omeruo (Kasımpaşa), DK 55: Moussa Sow (Bursaspor), DK 80: David Pavelka (Kasımpaşa)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.