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SAMSUNSPOR 0 - İSTANBULSPOR 0

Samsunspor 0 - İstanbulspor 0

TFF 1.Lig 30. haftasında Samsunspor ile İstanbulspor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Samsunspor 0 - İstanbulspor 0

TFF 1.Lig 30. haftasında Samsunspor ile İstanbulspor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Burak Solakel (77' Burhan Arman), Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Samed Kılıç, Georgios Samaras, Kenan Karışık (62' Gökay İravul), Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak, Enes İslam İlkin (67' Jonathan Ayite), Göksu Türkdoğan

Teknik Direktör: Besim Durmuş

İstanbulspor: Okan Koçuk, Muhsin Yıldırım, Wellington Nascimento, Mehmet Zeki Çelik, Tuncer Duhan Aksu (75' Oğuzhan Berber), Onur Kolay, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, Nemanja Kojic (82' Halil Çolak), Jean-jacques Bougouhi (62' Ali Dere)

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, Ömer Tevfik Özkoç, Yiğit Arslan

Sarı Kartlar: DK 25: Tuncer Duhan Aksu (İstanbulspor), DK 59: Ercan Yazıcı (Samsunspor), DK 79: Wellington Nascimento (İstanbulspor), DK 84: Göksu Türkdoğan (Samsunspor), DK 88: Muhsin Yıldırım (İstanbulspor)

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