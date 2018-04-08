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Altınordu - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALTINORDU - ÜMRANİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altınordu - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 30. haftasında Altınordu ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altınordu - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Altınordu - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 30. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Alican Özfesli, Deniz Vural, Barış Alıcı, Hasan Hatipoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Oğuz Ceylan, Cleyton Alexandre Henrıque Sılva, Merthan Açıl, Burak Öğür, Mucahit Albayrak

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Suat Arslanboğa, Serdar Diyadin, Samet Çavuş, Alper Çetin

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