Altınordu - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Altınordu - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 30. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Alican Özfesli, Deniz Vural, Barış Alıcı, Hasan Hatipoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Oğuz Ceylan, Cleyton Alexandre Henrıque Sılva, Merthan Açıl, Burak Öğür, Mucahit Albayrak
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Suat Arslanboğa, Serdar Diyadin, Samet Çavuş, Alper Çetin
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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