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Utaş Uşakspor 2 - Osmaniyespor 2
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UTAŞ UŞAKSPOR 2 - OSMANİYESPOR 2

Utaş Uşakspor 2 - Osmaniyespor 2

TFF 3.Lig 3.Grup 30. haftasında Utaş Uşakspor ile Osmaniyespor Uşak 1 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Utaş Uşakspor 2 - Osmaniyespor 2

TFF 3.Lig 3.Grup 30. haftasında Utaş Uşakspor ile Osmaniyespor Uşak 1 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Fatih Çolak, Levent Aktuğ, Ekrem Sütçü, Nurettin Çağlar (46' Selçuk Yıldırım), Kerem Çağatay (77' Doğan Seçkin Şavkın), Tayfur Emre Yılmaz, Halil İbrahim Cenik, Şahin Fıstıkcı

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Osmaniyespor: Ahmet Önal, İlyas Ekiz, Bilal Kılıç, Hüseyin Rüzgar, Selim Avcı (90' Ahmet Çenet), Onur Kızıltaş, Soner Ergençay, Burak Sarı, Selçuk Kaban, Sergen Ekinci, Koray Kurt (67' Emrah Bedir)

Teknik Direktör: İbrahim Uzunca

Hakem: Erdem Mertoğlu, Erhan Gündoğdu, Ertan Demirci, Sezgin Yıldırım

Goller: DK 50: Selçuk Kaban (Osmaniyespor), DK 55: Selçuk Yıldırım (Utaş Uşakspor), DK 61: Koray Kurt (Osmaniyespor), DK 88: Tayfur Emre Yılmaz (Utaş Uşakspor)

Sarı Kartlar: DK 4: Kerem Çağatay (Utaş Uşakspor), DK 39: Ahmet Aktaş (Utaş Uşakspor), DK 58: Koray Kurt (Osmaniyespor), DK 74: Emrah Bedir (Osmaniyespor)

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