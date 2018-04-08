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Şanlıurfaspor 2 - Hacettepe Spor 0
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ŞANLIURFASPOR 2 - HACETTEPE SPOR 0

Şanlıurfaspor 2 - Hacettepe Spor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında Şanlıurfaspor ile Hacettepe Spor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Şanlıurfaspor 2-0 kazandı.

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Şanlıurfaspor 2 - Hacettepe Spor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında Şanlıurfaspor ile Hacettepe Spor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Şanlıurfaspor 2-0 kazandı.

Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Mehmet Taşçı, Bahadır Öztürk, Fevzi Özkan (82' Fahri Tatan), Hüseyin Kala, Sercan Kaya, Muhammed Gönülaçar, Feridun Kıroğlu (62' Oğuzhan Türk), Mehmet Albayrak (76' Yasin Ozan)

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Hacettepe Spor: Yasin Davuş, Alaaddin Okumuş, Berat Aydoğdu, Fethi Özer, Rahmi Can Karadaş (85' Orhan Evci), Mahmut Bilir, Kadir Arı (72' Çağrı Bülbül), Burak Çolak, Soner Dikmen, Serdarcan Eralp, Hüseyin Çolak (59' Berat Ayberk Özdemir)

Teknik Direktör:

Hakem: Çağdaş Altay, Hasan Hüseyin Tetik, Hakan Yoldaş, Mehmet Ali Özer

Goller: DK 79: Yasin Ozan (Şanlıurfaspor), DK 90: Oğuzhan Türk (Şanlıurfaspor)

Sarı Kartlar: DK 21: Feridun Kıroğlu (Şanlıurfaspor), DK 22: Berat Aydoğdu (Hacettepe Spor), DK 23: İzzet Yıldırım (Şanlıurfaspor), DK 43: Soner Dikmen (Hacettepe Spor), DK 87: Çağrı Bülbül (Hacettepe Spor)

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