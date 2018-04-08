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Z. Kömürspor 1 - Gümüşhanespor 1
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Z. KÖMÜRSPOR 1 - GÜMÜŞHANESPOR 1

Z. Kömürspor 1 - Gümüşhanespor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında Z. Kömürspor ile Gümüşhanespor Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Z. Kömürspor 1 - Gümüşhanespor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında Z. Kömürspor ile Gümüşhanespor Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Z. Kömürspor: Sinan Ören, Kamil İçer, Kemal Cingirt, Ercan Coşkun, Reşo Akın, Raşit Sevindir, Hasan Küçcük, Semih Beyaz (43' Cömert Kandemir), Hüseyin Yılmaz, Onur Eriş, Furkan Demir

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Benjamin Fuchs, Mehmet Cansın Çiçek, Muharrem Doğan, Dilaver Güçlü (46' Berk İsmail Ünsal), Serhat Mermer, Kağan Söylemezgiller, Yiğitcan Gölboyu (46' Taner Koç), Tita, Zahit Fındık (72' Furkan Yaman)

Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan

Hakem: Selim Özen, Barış Çardaklı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Levent Aktan

Goller: DK 50: Reşo Akın (Z. Kömürspor), DK 77: Kağan Söylemezgiller (Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: DK 42: Serhat Mermer (Gümüşhanespor), DK 44: Ercan Coşkun (Z. Kömürspor), DK 45: Kemal Cingirt (Z. Kömürspor), DK 45: Furkan Demir (Z. Kömürspor), DK 60: Berk İsmail Ünsal (Gümüşhanespor), DK 60: Sinan Ören (Z. Kömürspor)

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İşte Z. Kömürspor - Gümüşhanespor maçında ilk 11'ler
Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Niğde Belediyespor 0 - Gümüşhanespor 1
Pendikspor 1 - Z. Kömürspor 0
Niğde Belediyespor - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...
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