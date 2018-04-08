Z. Kömürspor 1 - Gümüşhanespor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında Z. Kömürspor ile Gümüşhanespor Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Z. Kömürspor: Sinan Ören, Kamil İçer, Kemal Cingirt, Ercan Coşkun, Reşo Akın, Raşit Sevindir, Hasan Küçcük, Semih Beyaz (43' Cömert Kandemir), Hüseyin Yılmaz, Onur Eriş, Furkan Demir
Teknik Direktör: Recep Yazıcı
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Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Benjamin Fuchs, Mehmet Cansın Çiçek, Muharrem Doğan, Dilaver Güçlü (46' Berk İsmail Ünsal), Serhat Mermer, Kağan Söylemezgiller, Yiğitcan Gölboyu (46' Taner Koç), Tita, Zahit Fındık (72' Furkan Yaman)
Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Selim Özen, Barış Çardaklı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Levent Aktan
Goller: DK 50: Reşo Akın (Z. Kömürspor), DK 77: Kağan Söylemezgiller (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: DK 42: Serhat Mermer (Gümüşhanespor), DK 44: Ercan Coşkun (Z. Kömürspor), DK 45: Kemal Cingirt (Z. Kömürspor), DK 45: Furkan Demir (Z. Kömürspor), DK 60: Berk İsmail Ünsal (Gümüşhanespor), DK 60: Sinan Ören (Z. Kömürspor)
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