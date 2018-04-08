Cizrespor 2 - Payas Bel. 2
TFF 3.Lig 3.Grup 30. haftasında Cizrespor ile Payas Bel. Cizre İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Cizrespor: Burak Kapan, Erhan Eren, Evren Horozal, Emrah Çalışlar, Muhammet Ali Yenilmez, Gökhan Ünver, Önder Karaboğa (70' Burak Ayaz), Özer Ercili, Hurşut Meriç (78' Mustafa Coşkun), Cemre Atmaca, İsmail Baydil (85' Sayim Çelik)
Teknik Direktör: Orhan Uçak
Haberleri İstatistikleri
Payas Bel.: Suphi Dağ, Onur Çakır, Aykut Topal, Gökhan Çırak (79' Hasan Kaşıkara), Cuma Ali Üzüm, Zeki Korkmaz (69' İlyas Sarı), Fatih Baydemir (90' Necmi Çoban), Koray Kurt, Tevfik Şanver, Çetin Turan, Murat Can Bölükbaşı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Yüksel, Tuncay Çalıkoğlu, Ertunç Kaplan, Süleyman Yörük
Goller: DK 38: İsmail Baydil (Cizrespor), DK 42: Gökhan Çırak (Payas Bel.), DK 43: Cemre Atmaca (Cizrespor), DK 90: Murat Can Bölükbaşı (Payas Bel.)
Sarı Kartlar: DK 38: İsmail Baydil (Cizrespor), DK 67: Gökhan Ünver (Cizrespor), DK 76: Cuma Ali Üzüm (Payas Bel.), DK 79: Cemre Atmaca (Cizrespor)
Kırmızı Kart: DK 90: Burak Ayaz (Cizrespor)
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