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Cizrespor 2 - Payas Bel. 2
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CİZRESPOR 2 - PAYAS BEL. 2

Cizrespor 2 - Payas Bel. 2

TFF 3.Lig 3.Grup 30. haftasında Cizrespor ile Payas Bel. Cizre İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Cizrespor 2 - Payas Bel. 2

TFF 3.Lig 3.Grup 30. haftasında Cizrespor ile Payas Bel. Cizre İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Cizrespor: Burak Kapan, Erhan Eren, Evren Horozal, Emrah Çalışlar, Muhammet Ali Yenilmez, Gökhan Ünver, Önder Karaboğa (70' Burak Ayaz), Özer Ercili, Hurşut Meriç (78' Mustafa Coşkun), Cemre Atmaca, İsmail Baydil (85' Sayim Çelik)

Teknik Direktör: Orhan Uçak

Payas Bel.: Suphi Dağ, Onur Çakır, Aykut Topal, Gökhan Çırak (79' Hasan Kaşıkara), Cuma Ali Üzüm, Zeki Korkmaz (69' İlyas Sarı), Fatih Baydemir (90' Necmi Çoban), Koray Kurt, Tevfik Şanver, Çetin Turan, Murat Can Bölükbaşı

Teknik Direktör:

Hakem: Emre Yüksel, Tuncay Çalıkoğlu, Ertunç Kaplan, Süleyman Yörük

Goller: DK 38: İsmail Baydil (Cizrespor), DK 42: Gökhan Çırak (Payas Bel.), DK 43: Cemre Atmaca (Cizrespor), DK 90: Murat Can Bölükbaşı (Payas Bel.)

Sarı Kartlar: DK 38: İsmail Baydil (Cizrespor), DK 67: Gökhan Ünver (Cizrespor), DK 76: Cuma Ali Üzüm (Payas Bel.), DK 79: Cemre Atmaca (Cizrespor)

Kırmızı Kart: DK 90: Burak Ayaz (Cizrespor)

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İşte Cizrespor - Payas Bel. maçında ilk 11'ler
Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
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