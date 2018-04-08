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Kızılcabölükspor 2 - Tarsus İdman Yurdu 3
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KIZILCABÖLÜKSPOR 2 - TARSUS İDMAN YURDU 3

Kızılcabölükspor 2 - Tarsus İdman Yurdu 3

TFF 3.Lig 3.Grup 30. haftasında Kızılcabölükspor ile Tarsus İdman Yurdu Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 3-2 kazandı.

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Kızılcabölükspor 2 - Tarsus İdman Yurdu 3

TFF 3.Lig 3.Grup 30. haftasında Kızılcabölükspor ile Tarsus İdman Yurdu Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 3-2 kazandı.

Kızılcabölükspor: Mert Can Dadan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Sedat Yahşi, Mustafa Ethem Erboğa (65' Melih Vardar), Gökhan Özer, Mustafa Altun (11' Samet Dağlı), Anıl Yıldırım, Taygun Vurgun, İlyas Ural, Burak Gökbel (69' Ramazan Erarslan)

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Onur Şirin (32' Sefacan Taşkolu), Muhammed Ali Kurt, Ferhat Duman (75' Abdurrahman Canlı), Yasin Elmas, Nurullah Kaya, Yılmaz Can Taşkıran (80' Samet Eker), Alper Yener, Ergun Cengiz

Teknik Direktör: Özcan Kızıltan

Hakem: Celal Bayraklı, Özcan Genel, Nurettin Dinçer Demir, Ömer Şivka

Goller: DK 7: Ergun Cengiz (Tarsus İdman Yurdu), DK 45: Taygun Vurgun (Kızılcabölükspor), DK 52: Ergun Cengiz (Tarsus İdman Yurdu), DK 90: Melih Vardar (Kızılcabölükspor), DK 90: Abdurrahman Canlı (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı Kartlar: DK 85: Sefa Durmuş (Tarsus İdman Yurdu), DK 90: Anıl Demir (Tarsus İdman Yurdu)

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Kızılcabölükspor - Tarsus İdman Yurdu maç kadroları belli oldu...
Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Arsinspor 1 - Kızılcabölükspor 1
Arsinspor 1 - Kızılcabölükspor 1
Tarsus İdman Yurdu 3 - Düzyurtspor 1
İşte Tarsus İdman Yurdu - Düzyurtspor maçında ilk 11'ler
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