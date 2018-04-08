Kızılcabölükspor 2 - Tarsus İdman Yurdu 3
TFF 3.Lig 3.Grup 30. haftasında Kızılcabölükspor ile Tarsus İdman Yurdu Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 3-2 kazandı.
Kızılcabölükspor: Mert Can Dadan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Sedat Yahşi, Mustafa Ethem Erboğa (65' Melih Vardar), Gökhan Özer, Mustafa Altun (11' Samet Dağlı), Anıl Yıldırım, Taygun Vurgun, İlyas Ural, Burak Gökbel (69' Ramazan Erarslan)
Teknik Direktör: Hasan Şermet
Haberleri İstatistikleri
Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Onur Şirin (32' Sefacan Taşkolu), Muhammed Ali Kurt, Ferhat Duman (75' Abdurrahman Canlı), Yasin Elmas, Nurullah Kaya, Yılmaz Can Taşkıran (80' Samet Eker), Alper Yener, Ergun Cengiz
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Celal Bayraklı, Özcan Genel, Nurettin Dinçer Demir, Ömer Şivka
Goller: DK 7: Ergun Cengiz (Tarsus İdman Yurdu), DK 45: Taygun Vurgun (Kızılcabölükspor), DK 52: Ergun Cengiz (Tarsus İdman Yurdu), DK 90: Melih Vardar (Kızılcabölükspor), DK 90: Abdurrahman Canlı (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı Kartlar: DK 85: Sefa Durmuş (Tarsus İdman Yurdu), DK 90: Anıl Demir (Tarsus İdman Yurdu)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.