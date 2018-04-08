Orhangazispor 1 - Y.Altındağ Bel. 0
TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Orhangazispor ile Y.Altındağ Bel. Orhangazi İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Orhangazispor 1-0 kazandı.
Orhangazispor: Duhan Çağlar Akdağ, Mustafa Demir, Muammer Erdoğdu, Hasan Kul, Uğur Adem Gezer, Yunus Topçu, Abdülkerim Kılıç (78' Oğuzhan Bozkurt), Yunus Emre Mest (88' Arif Acar), Gökhan Öztürk, Alperen Topçular (57' Serkan Çelik), Emre Aktaş
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
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Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli, Emre Gürbüz (90' Burhanettin Çakırefe), Yalçın Eycan Kaya, Barış Bozal, Emrah Sürücü, İsmail Sevindi, Oktay Kancı, Ercan Güneri, Salih Yurt, Barış Çiçek
Teknik Direktör:
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Hakem: Volkan Cindemir, Mürvet Yavuztürk, Mustafa Zıvalı, Tuğrul Akkoyun
Gol: DK 85: Serkan Çelik (Orhangazispor)
Sarı Kartlar: DK 8: Emre Gürbüz (Y.Altındağ Bel.), DK 40: Uğur Adem Gezer (Orhangazispor), DK 50: Gökhan Öztürk (Orhangazispor), DK 62: Abdülkerim Kılıç (Orhangazispor), DK 65: Emre Aktaş (Orhangazispor), DK 65: Salih Yurt (Y.Altındağ Bel.), DK 70: Yunus Topçu (Orhangazispor)
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