Altay 1 - Karşıyaka 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında Altay ile Karşıyaka İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karşıyaka 2-1 kazandı.
Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Necdet Kaba, Serkan Sözmen, İhsan Furkan Deniz (73' Ozan Sol), İbrahim Ferdi Coşkun (80' Maksut Taşkıran), Murat Türkkan, Atakan Rıdvan Çankaya, İbrahim Akın, Murat Uluç, Doğan Karakuş (67' Muharrem Ozan Cengiz)
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
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Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Cenk Özbey, Metin Peker, Onur Kıntaş, Tayfun Pektürk, Mustafa Aşan, Arif Cılak (84' İlyas Kahraman), Görkem Ali Kınay (46' Mahmut Temür), Doğukan İnci, Hakan Kuş (89' Harun Atalay)
Teknik Direktör: Cihat Arslan
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Hakem: Yasin Kol, Ersin Erbay, Ali Can Alp, Sinan Özcan
Goller: DK 12: İbrahim Akın (Altay), DK 55: Doğukan İnci (Karşıyaka), DK 79: Hakan Kuş (Karşıyaka)
Sarı Kartlar: DK 66: Mustafa Aşan (Karşıyaka), DK 68: Arif Cılak (Karşıyaka), DK 71: Tayfun Pektürk (Karşıyaka), DK 72: Necdet Kaba (Altay), DK 83: Abdülhamit Yıldız (Karşıyaka), DK 90: Murat Türkkan (Altay)
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