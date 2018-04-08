Elaziz Belediyespor 1 - Çorum Bel. 0
TFF 3.Lig 3.Grup 30. haftasında Elaziz Belediyespor ile Çorum Bel. Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 1-0 kazandı.
Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya, Abdullah Temircan, Volkan Çekiç, Oğuzhan Baykal (73' Doğancan Akkaya), Onur Alsu, Fahri Genç, Emre Usta (73' Okan Sarı), Nihat Apaydın, Kadir Taşoğlu, Muhammet Ali Aydın (90' Eren Çinkılınç), Volkan Serim
Teknik Direktör: Alaettin Tutaş
Haberleri İstatistikleri
Çorum Bel.: Ramazan Haklı, Yakup Kayış, Akın Karaaslan, İsmet Kavuştu, Ertuğrul Sancaktutan, Oğuzhan Yalçın (61' Doğan Can Davas), Emre Yüksektepe, Mert Sarı, Yasin Dülger (84' Salim Uzun), Emre Okur (62' Taner Gürsoy), Abuzer Toplu
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Aytaç Geçgel, Vedat Demir, Ferdi Karadoruk, Gökhan Alkayalar
Gol: DK 90: Okan Sarı (Elaziz Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 25: Emre Okur (Çorum Bel.), DK 63: Muhammet Ali Aydın (Elaziz Belediyespor), DK 64: Yakup Kayış (Çorum Bel.), DK 79: Kadir Taşoğlu (Elaziz Belediyespor)
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