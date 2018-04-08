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Diyarbekirspor 2 - Van BŞB 0
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DİYARBEKİRSPOR 2 - VAN BŞB 0

Diyarbekirspor 2 - Van BŞB 0

TFF 3.Lig 2.Grup 30. haftasında Diyarbekirspor ile Van BŞB Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Diyarbekirspor 2-0 kazandı.

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Diyarbekirspor 2 - Van BŞB 0

TFF 3.Lig 2.Grup 30. haftasında Diyarbekirspor ile Van BŞB Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Diyarbekirspor 2-0 kazandı.

Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün, Emrah Kiraz, Tugay Kırcalı, Emre Tosun, Osman Bayrak, Ercüment Balıkçı (84' Gökhan Köseoğlu), Mehmet Özdıraz, Muhammed Akarslan, Umut Dilek, Fatih Ergen (46' Taner Yıldız), Mustafa Aydoğdu (90' Aykut Çift)

Teknik Direktör: Nurettin Şero

Van BŞB: Sefa Demirses, Mutlu İlengöz, Fahrettin Bıyıklı, Serdar Cansu, Zekeriya Çakırca, Gökhan Çakır, Emrah Tacir, Tahir Kurtuluş (67' Ali Kuleli), Temel Taşkın (78' Baran Basut), Tayfun Aydoğan (73' Sedat Komi), Gökhan Ünal

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar

Hakem: Oğuzhan Aksu, Asker Açıkgöz, Soner Özçelik, Yusuf Koşar

Goller: DK 50: Emrah Kiraz (Diyarbekirspor), DK 66: Ercüment Balıkçı (Diyarbekirspor)

Sarı Kartlar: DK 16: Mustafa Aydoğdu (Diyarbekirspor), DK 30: Emre Tosun (Diyarbekirspor), DK 43: Mehmet Özdıraz (Diyarbekirspor), DK 49: Serdar Cansu (Van BŞB), DK 58: Umut Dilek (Diyarbekirspor), DK 90: Osman Bayrak (Diyarbekirspor)

Kırmızı Kartlar: DK 59: Taner Yıldız (Diyarbekirspor), DK 80: Umut Dilek (Diyarbekirspor)

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