Düzcespor 1 - 12 Bingölspor 1
TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Düzcespor ile 12 Bingölspor Düzce 18 Temmuz Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Düzcespor: Ali Alper Doğan, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Burçak Özkanca, Enver Ayyıldız, Ahmet Üner, İsmail Türk (46' Çağrı Tekin), Kemal Ünal (71' Ebu Sıddık Çelik), Serhat Baştan, Buğra Temel (90' Hayrettin Cengiz), Mustafa Bedirhan Çelik
Teknik Direktör: Timur Şahinel
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12 Bingölspor: Kadir Kahvecioğlu, Özkan Yılmaz, Doğancan Kılıç, Enver Abdullah Filiz, Recep Macar, Gökhan Solak, Fatih Uyar, Ogün Aytaç Yavuz (60' Barış Şaffak), Muhammed Burak Çelik, Harun Kavaklıdere, Mehmet Ali Can (71' Mahsum Kara)
Teknik Direktör: Ali Beykoz
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Hakem: Yakup Özhan, Onur İçyer, Mehmet Saldıraner, Bünyamin Erdil
Goller: DK 59: Çağrı Tekin (Düzcespor), DK 79: Mahsum Kara (12 Bingölspor)
Sarı Kartlar: DK 1: Buğra Temel (Düzcespor), DK 7: Özkan Yılmaz (12 Bingölspor), DK 44: Ogün Aytaç Yavuz (12 Bingölspor), DK 44: Burçak Özkanca (Düzcespor), DK 47: Doğancan Kılıç (12 Bingölspor)
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